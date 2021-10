Zag à vin, le « Bistronomique »

Passionnée de vin et de gastronomie, cette épicurienne est une hôtesse prévenante qui, pour s’exprimer, bénéficie d’un lieu à l’architecture atypique, décoré comme un vaste appartement parisien. Ce Zag, situé entre la Madeleine, les Tuileries et l’Opéra, est structuré sur trois niveaux. Le sous-sol est réservé aux dégustations ; le rez-de-chaussée, chic, intimiste, au bar à vins et à ses crus sélectionnés (130 références). Le premier étage est, quant à lui, dédié à la restauration. Ce lieu de vie propose une salle à manger de trois pièces en enfilade, pouvant accueillir jusqu’à 50 couverts –et devenir un espace privatisable–.

Catherine Zagamé a confié les cuisines à Laurent Demay, passé par quelques belles maisons parisiennes. Sa carte est à la fois simple et inventive : Ravioles de petits gris, Millefeuille de King crabe, Carpaccio de daurade, Duo de couteaux et palourdes en sabayon safrané…