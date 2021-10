ZAC Plaine Saulnier : lancement de l'opération du Centre Aquatique Olympique

La visite de chantier a été conduite par Patrick Olier, le président de la Métropole du Grand Paris, accompagné de Laurent Rivoire, vice-président délégué aux Sports et en présence d'Anne Hidalgo, présidente de la SOLIDEO, de Tony Estanguet, président de Paris 2024, de Laurent Russier, maire de Saint-Denis, de Patrick Braouezec, président de Plaine commune, de Vincent Roger, délégué spécial de la Région aux Jeux olympiques et paralympiques, de Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, d'Emmanuel Grégoire, premier maire-adjoint de la ville de Paris, de Luc Allaire, adjoint au Délégué interministériel pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024, de Jean-Jacques Beurrier, président délégué de la Fédération française de natation ainsi que de Bernard Mounier, directeur général délégué de Bouygues Construction.

Présentation des nombreux aspects du chantier

Lors de cette visite, les partenaires ont tout d'abord évoqué le coup d'envoi de l'opération du Centre Aquatique Olympique, dont la Métropole du Grand Paris est maître d'ouvrage et Bouygues bâtiment Île-de-France le futur concessionnaire chargé de la construction, la maintenance et l'exploitation du CAO et du franchissement piéton et cycliste attenant de l'autoroute A1.

La conception du CAO s'appuie sur des principes d'écoconstruction, à l'instar de la sobriété environnementale souhaitée par la Métropole du Grand Paris. L'objectif est de faire de ce Centre un équipement sportif d'envergure internationale où l'apprentissage et la pratique du sport est accessible à tous. En tant que service public, il répondra tant aux besoins du grand public qu'à l'organisation des compétitions nationales et internationales.

Plus d'informations dans le dossier de presse du Centre Aquatique Olympique : https://bit.ly/2Z9X36a

Par ailleurs, ce projet, qui se veut un levier de la relance économique du territoire métropolitain, agira en faveur de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. A ce titre, l'ensemble du mobilier laissé sur en place est reconditionné pour être vendu, une recyclerie éphémère installée sur le site permettant aux habitants et aux associations du territoire de le récupérer.

Trois recrutements ont été menés dans le cadre de contrats d'insertion, conformément aux objectifs de la SOLIDEO et de la Métropole du Grand Paris, s'inscrivant dans un plan plus large en faveur de l'insertion sociale.

La visite, qui a également permis de présenter des opérations de déconstruction et de valorisation du chantier, s'est clôturée avec par l'officialisation d'une bâche partenariale installée à l'entrée du site de la ZAC Plaine Saulnier que l'on peut voir depuis les axes autoroutiers et du Stade de France.