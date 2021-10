Yves Jégo appelle à organiser un

L'ancien ministre président fondateur de la certification Origine France Garantie, Yves Jégo, poursuit son combat pour le Made in France entrepris il y a plusieurs années. Il vient de publier un "Manifeste pour une renaissance industrielle" proposant un plan de relance ambitieux, tant structurel que conjoncturel, prônant le soutien au "fabriqué français".

À la suite de la remise de son rapport consacré à la "Marque France" intitulé "En finir avec la mondialisation anonyme : la traçabilité au service des consommateurs et de l'emploi", Yves Jégo a lancé Pro France, une association composée de chefs d'entreprises portant la certification "Origine France Garantie" qui assure grâce à un audit indépendant l'origine française des produits.

Relocaliser et repenser notre industrie

Face à la crise du Covid-19 et la remise en cause de nos modes de consommation, Yves Jégo poursuit son engagement. Il appelle aujourd'hui à un Grenelle du Made in France permettant d'envisager la renaissance industrielle de la France grâce à un plan ambitieux aussi bien structurel que conjoncturel. Sept propositions phares ont été dressées pour soutenir ce projet.

« La crise du Covid-19 a révélé la faiblesse de notre outil productif national. Il nous faut retrouver nos capacités productives et mettre fin à une dépendance délétère qui affaiblit notre souveraineté. Après un demi-siècle de délocalisations vers les pays à faible coût de main-d'œuvre, la relocalisation d'industries essentielles pour assurer nos besoins apparaît incontournable pour bâtir le "monde d'après" », explique Yves Jégo.

Yves Jégo propose vis son Manifeste de soutenir le développement et le retour des usines sur tout le territoire. L'objectif est de mettre en place un programme immobilier public de construction et de mise à disposition d'au moins 250 usines construites en 2021 et réparties dans les 102 départements français.

« Cette ambition de réindustrialisation ne doit pas se limiter à certains secteurs, mais nécessite de repenser notre industrie, notamment dans les domaines qui ont montrés des défaillances comme l'industrie textile et pharmaceutique. En cas de nouvelle crise, nous devons être en mesure de réorganiser notre industrie pour produire ce dont on a réellement besoin. »

Pour assurer nos besoins mais aussi protéger l'environnement

Produire en France ce que l'on consomme sur notre territoire permet de sauvegarder des emplois et savoir-faire mais aussi de limiter notre empreinte carbone. Yves Jégo propose donc d'instituer un Schengen des marchandises en s'appuyant sur l'instauration d'une TVA verte kilométrique frappant les produits en provenance des pays éloignés de nos frontières.

« La France dispose de tous les atouts pour réussir, aujourd'hui c'est une question de volonté et de méthode. Le Grenelle du Made in France doit permettre de libérer une nouvelle ambition nationale fondée sur un véritable projet de société. »

En avril dernier, la Certification Origine France Garantie s'était mobilisée pour soutenir les entreprises face au Covid-19. Elle s'est associée à Tudigo, le 1er site de financement participatif au service des TPE & PME françaises pour lancer une opération solidaire inédite afin de soutenir les entreprises qui produisent sur le territoire national et qui sont touchées de plein fouet par cette crise sans précédent : "1, 2, 3 ... Soutenons nos entreprises".