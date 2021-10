YUMP : rentrée de la première Académie en septembre

YUMP a pour but de permettre à des jeunes porteurs d’idées dans les quartiers, sans niveau d’étude pré-requis et sans expérience professionnelle nécessaire, de transformer leur projet en entreprise afin de générer de l’emploi et une dynamique positive dans le département.

L’académie YUMP avait lancé son premier appel à projets en octobre 2012, mais avait été contrainte de suspendre son projet temporairement faute de fonds. Epaulé par de nouveaux partenaires, YUMP France est prêt à lancer sa « Business Academy 2013 » qui démarrera en septembre 2013.

La Caisse des Dépôts a d’ores et déjà donné son accord pour un partenariat et le Conseil Régional soutient également le projet. YUMP a ainsi bouclé 70% du budget de la première académie et la première formation débutera en septembre prochain.

« La seconde phase de collecte des dossiers de candidature a démarré il y a 15 jours et nous avons déjà reçu 80 dossiers à ce jour, en comptant ceux déjà reçus en 2012. Les porteurs de projets peuvent encore déposer leur candidature jusqu’au 15 juillet inclus » a indiqué Tomas Fellbom, président de Yump France.

YUMP France compte recevoir entre 200 et 300 dossiers complets. Les 50 dossiers les plus prometteurs seront présélectionnés par un jury mi-juillet, puis les 20 meilleurs seront désignés début septembre afin que les candidats débutent la formation mi septembre.

Cette formation se déroulera sur six mois et inclura les savoirs de base liés à l’entrepreneuriat (finance/gestion, marketing, stratégie, business plan etc.). Elle sera itinérante : délivrée par des enseignants ou des cadres au sein d’entreprises partenaires et via des modules d’e-Learning, le tout coaché par des formateurs professionnels.

jeveuxmontermaboite.com est le blog de l’académie au travers duquel les jeunes porteurs d’idées pourront soumettre leur candidature et participer à la YUMP Académie 2013.

A l’issue de la formation, YUMP soutiendra les projets les plus prometteurs dans la création de leur entreprise. Enfin YUMP France et un conseil d’administration entreront au capital des 5 à 10 entreprises finalement créées, à raison de 20% du capital et assureront en tant qu’associés, un suivi un encadrement et du conseil pendant une période de 4 à 5 ans.