Youssef Rahoui

M.Rahoui, vous avez lancé en 2010 votre site Madmgaz.com, pouvez-vous nous décrire en deux mots de quoi il s’agit ?



Madmagz est un site Internet qui permet à chacun de créer un magazine numérique ou papier. Les utilisateurs se servent de pages types déjà designées (édito, article, sommaire…) dans lesquelles ils n'ont plus qu'à insérer textes, photos ou vidéos. La version numérique est lisible sur ordinateur, tablette ou smartphone. Elle est partageable sur Facebook, Twitter, par e-mail…



La version papier est d'une qualité kiosque et pour l'obtenir, il suffit de commander en ligne la quantité souhaitée.





Pourquoi avoir choisi de lancer ce pure player dans le secteur de la presse magazine ?



Réaliser un beau magazine est une tache longue, complexe et coûteuse. Pour cette raison, seules quelques organisations (éditeurs de presse magazine, grandes entreprises, etc.) en ont les moyens.



A l’heure où Internet permet à tout le monde de publier, sans expertise technique ou graphique, des photos sur Flickr ou Instagram, des vidéos sur Youtube, ses pensées ou ses créations sur Blogger ou Tumblr, il était temps que le magazine soit aussi ouvert à tous ! C'est notre ambition profonde.



Depuis la création de votre entreprise, Madmagz multiplie les succès et revendique près de 100 000 utilisateurs. Quelle est votre ambition pour les prochaines années à venir ?



Devenir la plate-forme de référence sur le marché pour la réalisation des magazines. Nous devons multiplier ce nombre par 100 ! Cette explosion de l'usage passera par une refonte du site, une promotion internationale et de grands partenariats de distribution. Tout cela prendra place au dernier trimestre de l'année.





Vous avez récemment obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) ainsi qu’une aide de Paris Innovation Amorçage (PIA) de 100 000 euros. Qu’allez-vous faire de cette somme et que représente ce nouveau titre pour vous ?



Le grand défaut des magazines numériques d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont que des magazines papiers numérisés et enrichis. Ils ne tiennent pas compte du fait que l'écran a désormais supplanté le papier comme support d'information.



L'autre limite est qu'ils n'intègrent pas le fait que nous sommes désormais presque tous reliés par les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin… Cela signifie que deux passionnés de surf qui lisent un même magazine peuvent être mis en relation !



Nous avons développé un projet R&D de réinvention du média magazine qui intègre ces données dont une première version verra le jour à la fin de l'année.





Devant l’évolution de notre société vers le tout « numérique » quel sera selon vous, l’avenir de la presse magazine ?



Le magazine a un bel avenir devant lui selon moi. Il doit savoir se réinventer tout en gardant ce qui le distingue : un rassemblement d'articles différents de grande qualité dans un très beau design. Mais son avenir passe aussi par la proposition d'un modèle économique qui permettrait aux éditeurs d'être rémunéré à hauteur de leur talent et de leur popularité.



L'opportunité est réelle car, d'une part, le magazine jouit d'une image haut de gamme qui le rend, à la différence des autres supports, monétisable auprès des lecteurs mais aussi des annonceurs. De plus, le numérique ouvre de nouvelles opportunités commerciales comme le e-commerce.