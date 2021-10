YouScribe, le “Netflix” de la lecture

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est YouScribe ? Affiches Parisiennes : Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est YouScribe ?

Juan Pirlot de Corbion : Pour bien comprendre YouScribe, il faut penser à Netflix, à Spotify ou à Deezer, penser à des modèles de bibliothèques numériques qui permettent à un utilisateur, une fois qu'il a un accès, de pouvoir accéder à tout ce qu'il veut ; des lectures en ce qui concerne YouScribe. Notre catalogue de livres est très étendu, près de 150 000 livres dans tous les domaines : du roman, de l'Histoire, des livres de psychologie, de bien-être, des bandes dessinées, des lectures utiles dans le cadre de son activité professionnelle, des livres pour les tout-petits, pour les grands, pour les plus vieux… Vous avez également le choix de vous orienter vers la presse avec près d'une centaine de titres, des quotidiens comme des magazines. Vous allez peut-être aussi préférer écouter les livres. Cela apporte beaucoup de confort et de plaisir d'écouter vos livres préférés tout en faisant autre chose. Vous aurez la joie de retrouver des voix d'acteurs que l'on connait bien, donnant du relief aux textes qu'ils lisent. Ou alors vous êtes étudiant, lycéen, universitaire et vous allez disposer de plusieurs centaines de milliers de ressources pédagogiques, des rapports de stage, des annales de bac, des documents… qui vous permettront d'apprendre les maths, de résoudre des questions de physique ou de lire 400 pages sur la chimie moléculaire.

A.P. : Quel type de contenu est mis en ligne ?

YouScribe est une immense bibliothèque à disposition des lecteurs où qu'ils soient dans le monde et quel que soit le type de support informatique. Vous avez la possibilité de souscrire un abonnement pour un peu moins de 9 euros par mois, que vous pouvez interrompre à tout moment. Vous trouverez du contenu en langue française comme en langue anglaise, allemande ou encore arabe. Pour la langue française, d'ailleurs, vous pourrez disposer de journaux et de romans de divers pays francophones, africains, notamment. Cette plateforme permet de découvrir d'autres talents, d'autres cultures, d'avoir autres visions du monde. C'est aussi une bibliothèque ouverte. A l'instar de YouTube, les utilisateurs peuvent publier gratuitement des documents écrits – romans, rapports de stage, notes de lecture… C'est le “plus” de YouScribe : donner une existence à des écrits qui n'auraient jamais été publiés par des éditeurs. “Publier”, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire “rendre public”. Ce ne sont d'ailleurs pas les documents les moins lus… Il y a également des ouvrages scientifiques en très grand nombre. Des écrits de chercheurs qui n'ont jamais eu accès à l'édition, mais aussi ceux publiés par des éditeurs spécialisés et qui ont souvent des prix rédhibitoires hors de la métropole.

A.P. : Comment rémunérez-vous avec les éditeurs ?

J. P.de C. : Nous leur reversons 60% de nos revenus, répartis en fonction des taux de lecture.

A.P. : Comment vous est venue cette idée de créer une bibliothèque numérique ?

J. P.de C. : Au départ, il y a l'amour des livres, des textes, de la vision plus belle ou plus compréhensible du monde qu'ils nous offrent. A partir de 1997, j'ai passé une bonne dizaine d'année à développer une librairie sur internet, “chapitre.com”, qui consiste à offrir un nouveau système de distribution à la fois pour des livres disponibles dans le commerce et pour des livres épuisés, rendant disponible ce qui ne l'était plus. Il y a 14 millions de livres stockés à la Bibliothèque nationale de France et seulement 700 00 disponibles plus ou moins aisément. La durée de vie des livres est courte. YouScribe est l'aboutissement idéal de cette vision originelle. Cette vision était plutôt orientée vers la France. C'est en 2016, en recherche de sens supplémentaire, que nous nous sommes rendu compte avec mes équipes qu'un service de bibliothèque numérique comme YouScribe était cent fois plus utile dans des pays francophones d'Afrique.

A.P. : L'intérêt de cette bibliothèque est donc de diffuser l'écrit dans les pays où l'édition n'est pas florissante ?

J. P.de C. : Absolument. YouScribe est commercialement orienté vers les pays d'Afrique. C'est notre cœur de cible. C'est la promesse que fait YouScribe à ses éditeurs partenaires : “faire exister un modèle de diffusion et de distribution dans des pays à majorité francophone”. Je pense à la Côte-d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, au Mali, à la Tunisie, au Maroc, à la RDC, au Burkina-Faso, autant de pays où les populations parlent le français aussi bien que nous mais qui n'ont pas la chance d'avoir nos réseaux de librairies et de bibliothèques. Un chiffre est éloquent : en France il y a en moyenne une bibliothèque pour 7 000 habitants ; en Afrique, il y en a une pour 1,2 million d'habitants. Ce sont de surcroît des populations en pleine croissance, plutôt jeunes, avec une immense envie d'accès à la connaissance. Chaque mobile – on sait que la plupart des habitants d'Afrique en ont un ou plusieurs – peut devenir une bibliothèque de poche. En ayant lancé le service cet été, nous avons déjà 200 000 abonnés au Sénégal et en Côte-d'Ivoire et le chiffre est en croissance. Nous espérons dépasser 1 million d'abonnés actifs l'année prochaine, principalement en Afrique francophone.

Cela a totalement orienté le développement de notre entreprise, étant donné que ces clients étaient beaucoup plus enclins à acheter des abonnements dans ces pays privés de livres, car peu distribués ou trop chers. L'abonnement est de de 0,10 euro par jour, à Dakar ou Abidjan. On s'est rapproché du pouvoir d'achat de ces populations pour pouvoir rendre la bibliothèque accessible. L'autre point était de créer sur YouScribe un moyen de paiement conforme aux attentes des clients. C'est la raison pour laquelle on a scellé une alliance stratégique avec Orange, qui a 135 millions d'abonnés en Afrique et la capacité de présenter YouScribe partout. Le Groupe Orange est très engagé dans le soutien aux politiques d'accès à l'éducation dans le monde avec le concours aussi de la Fondation Orange. YouScribe est un service proposé par Orange dans les pays d'Afrique que nous ouvrons. Digital Virgo, une belle société française basée dans un très grand nombre de pays étrangers, offre les solutions de paiement et de marketing digital à la performance. Le paiement est ainsi prélevé sur le compte téléphonique de l'utilisateur, ce qui est assez inédit dans des pays où le taux de bancarisation est très bas. Nous sommes une entreprise commerciale, certes, mais on se sent terriblement utile pour ce combat perpétuel de l'accès à l'éducation, en rapprochant le livre du lecteur avec des moyens simples, mobiles, un prix accessible et le paiement sur le compte du téléphone. C'est notre socle de valeurs. On se déplace souvent dans ces pays africains et on se réjouit d'entendre des utilisateurs nous dire qu'ils ont pu accéder à des écrits sur YouScribe qu'ils n'auraient pas pu lire sans cette solution. Cela nous apporte beaucoup plus que la seule facturation d'abonnements.

A.P. : Qui sont vos principaux partenaires ?

J. P.de C. : J'aimerais parler d'acteurs qui ont été importants pour nous. J'ai parlé d'Orange et de Digital Virgo, mais il y a aussi l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui est une grande institution, méconnue du grand public, jouant un rôle majeur dans la diffusion de la langue française, dans les réseaux d'apprentissage, en développant des programmes de formation un peu partout dans le monde. Nous avons un accord de partenariat. L'UNESCO nous a honorés de son label. J'aimerais également mentionner aussi des éditeurs qui nous font confiance, comme le groupe Editis, 2e groupe français, connu pour certaines marques éditoriales comme la collection “Pour les nuls”, Robert Laffont, Cherche Midi, Nathan ou Bordas. YouScribe ne peut pas se développer sans le concours actif des éditeurs francophones du monde entier. J'aurais également pu citer Fraternité Matin, premier journal de Côte-d'Ivoire, Le Figaro, Challenges, Eyrolles, Jeune Afrique, Les Humanoïdes Associés, Dargaud, les Presses Universitaires de France, L'Harmattan et beaucoup d'autres, le Petit Nicolas, le groupe Belin, Bayard Editions pour ne rajouter qu'eux…