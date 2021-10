Younited Business Solutions et Bpifrance lancent la plateforme digitale

Ce dispositif financier est accessible depuis le 23 avril dernier en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les entreprises de ce territoire, et pourra désormais être étendu aux Régions qui le souhaitent. Pour le mettre en place, Bpifrance et Younited Credit, Fintech du "Next 40", ont co-construit une plateforme technologique, opérationnelle et financière de soutien aux TPE-PME. Pour la déployer facilement avec d'autres Régions, Bpifrance a pris la décision de lancer une version digitale du "Prêt Rebond".

Jusqu'à 50 000 euros à taux zéro

Les TPE-PME de tous secteurs d'activité (restaurateurs, commerçants, artisans, petites et moyennes entreprises industrielles ou de service) peuvent ainsi souscrire facilement à un prêt de 10 000 à 50 000 euros à taux zéro, sans frais de dossier, remboursable sur une durée de sept ans (dont deux ans de différé en capital).

Ce prêt de trésorerie, cumulable avec le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) distribué par les banques, n'exige aucune sûreté ni aucune garantie personnelle du dirigeant. Il permet ainsi de faire face à l'arrêt des activités, aux annulations et décalages de commandes, à l'allongement des délais de paiement. Il contribue à soulager la trésorerie de ces entreprises essentielles pour les tissus économiques locaux, directement impactés par le crise sanitaire actuelle.

Un partenariat public-privé fructueux

Ce projet d'envergure a été mené dans un délai record de 3 semaines, et a mobilisé plus de 40 personnes sur les 340 collaborateurs de Younited, aux côtés de l'équipe Bpifrance, pilote du projet. Des partenaires historiques de Younited ont également participé à ce projet d'intérêt public, dont Microsoft Azure (Cloud), Universign (signature électronique) et Linklaters (conseil juridique pour la structuration du schéma de refinancement).

Geoffroy Guigou, cofondateur et directeur général de Younited, déclare : « Nous sommes incroyablement fiers d'avoir été sollicités par Bpifrance sur ce projet essentiel pour soutenir les entreprises face aux conséquences économiques liés au Covid-19. C'est une première pour notre activité de partenariat, sous la marque Younited Business Solutions, de réaliser un projet d'une telle ampleur dans le domaine du financement des entreprises. »

Dans le cadre de ce partenariat, la fintech assure la gestion de la contractualisation du prêt (via une signature digitale), une partie des contrôles opérationnels anti-fraude, la gestion intégrale de la relation client avec les entreprises emprunteuses et l'intégralité des flux financiers (mise à disposition des fonds, prélèvements, gestion des échéanciers, recouvrement).

Arnaud Caudoux, directeur général adjoint de Bpifrance complète : « Younited est maintenant un partenaire de longue date de Bpifrance, la qualité de leur technologie, leur réactivité et leur implication, ainsi que la très bonne collaboration entre nos équipes qui se connaissent bien, ont permis de mettre sur pied très rapidement cette solution qui permet aux Régions de France d'intervenir localement, de manière ciblée et complémentaire aux prêts garantis par l'Etat. »

« Ce partenariat démontre le succès des offres "Credit-as-a-Service" et "Credit-as-a-Payment" de Younited Business Solutions. Historiquement spécialisés dans le financement des particuliers, nous entrons de plain-pied dans le domaine du financement des entreprises », conclut Geoffroy Guigou.