Yoopies propose 3 000 baby-sitters partout en France

Pour cela, il suffit aux parents de sélectionner les options de recherche et Yoopies se chargera de proposer tous les candidats disponibles. Grâce au moteur de recherche multi-critères, les parents pourront gratuitement et en quelques clics trouver une personne habitant près de chez eux, connaître son expériences, découvrir sa photographie, ses tarifs, lire les avis des autres parents et évidemment savoir si elle est disponible ! Yoopies ne prend aucune commission et la rémunération est librement fixée avec la baby-sitter.

Pour en savoir plus : www.yoopies.fr