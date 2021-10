YesMyPatent lauréat de la Solution digitale 2017

Cet appel à candidature pour le Prix de la solution digitale a permis à 137 entrepreneurs de soumettre leurs solutions aux votes des internautes via une plateforme en ligne dédiée.

Ce sont ainsi 3 672 votes qui ont départagé les candidats et permis de sélectionner 3 finalistes, voire 4 finalistes pour la CCI 93 et la CCI 95 (dû à des ex aequo) par département.

Un jury local a par la suite élu le grand vainqueur de son département. Le Prix Régional a quant à lui été désigné mercredi 13 décembre, en direct par le public présent au siège de la CCI Paris Ile-de-France, avenue de Friedland.

De la plateforme de réservation de séminaires à l'outil de recrutement en passant par la solution de CRM à destination des commerçants indépendants, les 26 finalistes ont démontré, par leur créativité, les besoins nombreux des TPE et PME en matière d'outils de digitalisation. Cette mise en avant des solutions s'inscrit dans la volonté des digiteurs d'accompagner la transformation numérique des PME d'Ile-de-France.

8 Prix départementaux et un Prix régional

Les 8 vainqueurs ont rassemblé à eux seuls, 1 727 votes des internautes. Un plébiscite qui met en avant leur valeur ajoutée.

Le lauréat du Prix de la Solution digitale 2017 et du Prix CCI Seine & Marne Digitall77 est le service en ligne YesMyPatent.

Il a été doublement plébiscité, par le jury de Seine-et-Marne et par le public du 13 décembre, pour sa solution originale.

Conçu pour les innovateurs qui veulent protéger leur invention facilement, rapidement et au meilleur rapport qualité prix, la société seine-et-marnaise s'est donnée pour mission de rendre la protection des inventions par un brevet accessible à tous.

YesMyPatent est un service de conseil en propriété industrielle digitalisé unique en Europe qui, au contraire de tous ses concurrents permet de commander son brevet en ligne, échanger avec un conseiller en propriété intellectuelle sur une plateforme cyber sécurisée et vérifier la brevetabilité de son invention immédiatement et gratuitement 24/24, 7j/7.

Les lauréats des Pris départementaux sont :

Prix CCI Paris : noCRM.io, assistant de vente à destination des commerciaux.

assistant de vente à destination des commerciaux. Prix CCI Versailles-Yvelines : TimeTonic, fournisseur de modèles d'applications dédiés par métier.

fournisseur de modèles d'applications dédiés par métier. Prix CCI Essonne : OIP Solutions , plateforme digitale d'accompagnement des PME dans leur transformation numérique.

, plateforme digitale d'accompagnement des PME dans leur transformation numérique. Prix CCI Hauts-de-Seine : Rushevent , plateforme de réservation et de suivi d'organisation d'événements en ligne.

, plateforme de réservation et de suivi d'organisation d'événements en ligne. Prix CCI Seine-Saint-Denis : Wortis , conception de solutions innovantes d'encaissement, de gestion et de marketing.

, conception de solutions innovantes d'encaissement, de gestion et de marketing. Prix CCI Val-de-Marne : LiveWell , solution logicielle à mi-chemin entre le réseau social d'entreprise et l'intranet participatif à destination des salariés.

, solution logicielle à mi-chemin entre le réseau social d'entreprise et l'intranet participatif à destination des salariés. Prix CCI Val-d'Oise : Expanders, plateforme digitale qui réinvente le partage d'expertises entre dirigeants.