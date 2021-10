Yellaw Avocats accueille Thibault Verbiest

Thibault Verbiest fonde, en 2000, Ulys, premier cabinet d'avocats entièrement dédié au droit des nouvelles technologies, et y développe une expertise reconnue en droit des paiements et de la monnaie électronique, en droit des jeux et d'autres activités en ligne réglementées.



De 2000 à 2004, il assure la présidence de l'Observatoire des droits de l'internet, chargé de conseiller le gouvernement fédéral belge sur les législations en matière d'internet.



En 2013, Il crée deux sociétés Fintech (dont www.payservices.com). Durant cette période et jusque 2015, il est également associé d'une banque d'affaires parisienne, Largillière Finance, spécialisée dans la Fintech.

En 2015, il réintègre le barreau (associé du cabinet de Gaulle Fleurance) et redéploie une pratique reconnue par le marché en matière de Fintech, de blockchain et de crypto-finance.

Auteur de nombreux ouvrages, il a récemment publié “Fintech et Droit”, avec le professeur Thierry Bonneau, édité par RB Edition, en mars 2017.