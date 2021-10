Ydès et Colbert Avocats, fusion d'expertises complémentaires et d'une ambition commune

Composé de près de 100 personnes, dont près de 70 avocats associés et collaborateurs, Ydès conseille et défend les intérêts de start-up, PME, ETI et de grands groupes cotés ou non.

Implanté sur 6 sites (Lyon, Paris, Avignon, Bourg-en-Bresse, Bruxelles, Londres) dans trois pays et s'appuyant sur les réseaux internationaux IAGGLOBAL et ADVOC qui totalisent 8 000 juristes et fiscalistes dans cent pays, Ydès conjugue une forte proximité avec ses clients et une capacité à les accompagner dans leurs opérations à l'international. Le cabinet intervient également pour des entreprises étrangères implantées sur le sol français.

« Colbert et Ydès avocats avaient une véritable complémentarité, tant dans leurs domaines d'expertises, que dans les secteurs d'activités dans lesquels ils intervenaient et les profils de leurs avocats », souligne Denis Simon, associé chez Colbert, qui ajoute « Nous sommes animés par les mêmes valeurs : un fort engagement aux côtés de nos clients, une culture résolument entrepreneuriale, une approche sur mesure et interdisciplinaire et une forte ouverture sur le monde ».

« En nous unissant, nous franchissons une étape majeure dans notre développement, Ydès est en mesure de proposer aux grandes entreprises un accompagnement global pour appréhender leurs problématiques juridiques les plus complexes, en France et à l'international », indique Philippe Delorme, associé chez Ydès.

