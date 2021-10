Yannick Ollivier prend la tête de la CNCC

Sans surprise, c'est le candidat du syndicat majoritaire Ifec qui a remporté les élections professionnelles des commissaires aux comptes (CAC) le 30 octobre dernier.

Cet automne, Yannick Ollivier va donc s'installer dans les bureaux flambant neufs partagés par la CNCC et le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC) dans le 14e arrondissement de Paris, rue Raymond Losserand, tout près de la porte de Vanves. Engagé depuis 2006 dans les institutions régionale et nationale du commissariat aux comptes, le CAC devient à 44 ans le représentant de ses pairs.

« Vous pourrez compter sur la force de mes convictions, sur mon énergie et ma détermination pour donner encore plus d'impact à notre action. Ne doutons pas que nous sommes au service de l'intérêt général », lançait Yannick Ollivier à ses confrères et consœurs en septembre dernier au Campus CAC de l'Ifec.

Après quelques années au sein d'une structure à dimension internationale, ce dernier a fait le choix de rejoindre Fiteco, un cabinet d'audit et d'expertise comptable de taille intermédiaire basé dans les Pays de la Loire, dont il devient associé en 2005 puis directeur général en 2019.

« Le paradoxe est que dans la crise que nous vivons, jamais la mission du CAC n'a été autant nécessaire. Et pourtant son intervention est en permanence questionnée », a-t-il déclaré tout récemment.

En tant que nouveau président de la CNCC, il vient d'annoncer le lancement de deux commissions centrales : une sur le marché des petites entités (PE) pour répondre à leurs attentes pratiques, et l'autre, davantage prospective, poursuivant l'objectif d'installer la profession comme actrice incontournable de la sécurité de l'économie.