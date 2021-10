Yanis Berbar-Revol et Marine Viegas lauréats des bourses Herbert Smith Freehills-Cercle Montesquieu

« Chaque année, nous sommes très heureux de voir des étudiants particulièrement brillants se porter candidats aux bourses Herbert Smith Freehills – Cercle Montesquieu, afin de poursuivre leurs études aux États‐Unis et au Royaume‐Uni. Nous leur adressons tous nos vœux de succès pour leur année d'étude à l'étranger et plus généralement pour leur début de carrière en tant que futurs juristes ou avocats ! », commente Martin Le Touzé, associé du cabinet Herbert Smith Freehills, spécialisé dans les contentieux financiers et réglementaires, membre du jury.

Ces bourses sont organisées annuellement par Herbert Smith Freehills sous la responsabilité de Louis de Longeaux, associé banque & finance.

Les bourses, d'un montant de 10 000 euros chacune, permettent à des étudiants en droit inscrits dans une université française de faire un LLM d'excellence au Royaume‐Uni ou aux États‐Unis.

Yanis Berbar‐Revol effectuera son LLM au Kings' College (UK) et Marine Viegas à l'université de Columbia (USA).

Les candidats à la bourse sont, dans un premier temps, présélectionnés sur dossier par Laurence Vincent et Vincent Danton, Of Counsels, en charge de cet exercice depuis plusieurs années. Ils sont ensuite conviés à un entretien individuel, qui leur permet de présenter leur parcours et leur projet professionnel.

Cette année, les entretiens de sélection ont eu lieu le jeudi 6 mai au sein du cabinet Herbert Smith Freehills. Le jury était composé des personnes suivantes :

Pauline Bournoville, Herbert Smith Freehills

Karifa Condé, Compagnie des Bauxites de Guinée, membre du Cercle Montesquieu

Audrey Dauvet, Tarkett, membre du Cercle Montesquieu

Elsa Fraysse, Rothschild & Co, membre du Cercle Montesquieu

Anne‐Lise Gallay, Commission Franco‐Américaine Fulbright

Marie‐José Lefebvre, TF1, membre du Cercle Montesquieu

Joséphine Lelong‐Chaussier, Covivio, membre du Cercle Montesquieu

Martin Le Touzé, Herbert Smith Freehills

Bob Lewis, British Council (représentant de l'association Entente Cordiale)

« Les résultats académiques de chaque candidat étaient excellents, la sélection a été difficile ! Les entretiens ont été riches et nous ont fait découvrir des personnalités et des parcours uniques. Un grand bravo à tous les candidats que nous remercions de leur participation ! », déclare Pauline Bournoville, associé du cabinet Herbert Smith Freehills spécialisée en restructuration des entreprises à Paris et membre du jury.