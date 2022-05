Yaël Braun-Pivet nommée ministre des Outre-mer

Après son passage très remarqué à l’Assemblée nationale, la nouvelle pensionnaire de l’Hôtel de Montmorin rejoint donc le Gouvernement d’Elisabeth Borne, prenant en charge l’Outre-mer ; un environnement qu’elle a approché durant le quinquennat, siégeant notamment à la mission d’information parlementaire sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

La présidente de la commission des Lois s’était également rendue en Martinique et en Guadeloupe dans le cadre de crise sanitaire, quelques semaines avant les troubles qui avaient secoués les îles. Cette visite Outre-mer, lui avait permis de contribuer à la rédaction d’un rapport, avec Philippe Gosselin et Stéphane Mazars.

Son travail et son action autour des prisons ont également concerné la Martinique et la Guadeloupe, aux prises, elles aussi, avec une surpopulation carcérale.

Le ministère des Outre-mer est chargé de coordonner l'action du Gouvernement dans les départements et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’île Clipperton. Il participe également à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles applicables dans ces collectivités.