Yachts de Paris renforce son activité de congrès

L’entreprise Gazprom a récemment choisi de réunir ses trente cadres dirigeants sur le « Liberty », le house-boat de Yachts de Paris amarré au port de Javel. Réaménagée et transformée en centre de congrès flottant, cette ancienne barge de transport n'est que la partie visible, pour l'instant, du programme de rénovation mené par la filiale de Sodexo sur la rive gauche de la Seine entre les ponts de Grenelle et Mirabeau.

Situé à l'aplomb du centre commercial Beaugrenelle, lui aussi en voie de métamorphose, c'est dorénavant un nouveau hub d'accueil pour séminaires et congrès haut de gamme que Yachts de Paris est en train d'aménager. 450 personnes pourront être accueillies à bord du « Liberty » et du « Paquebot », le plus imposant (95 mètres de long) de la flottille de huit bateaux exploitée par la société.

« L'objectif est de disposer à l'ouest du pendant de nos installations du port Henri-IV à l'est de la capitale », a indiqué son directeur général Laurent Le Fur.

7 millions d'euros vont être investis dans la transformation de cette partie du port de Javel portant sur 250 mètres linéaires de quai dont la rénovation a fait l'objet d'un appel d'offres remporté par Yachts de Paris. Après ces travaux dont l'achèvement est prévu pour la fin 2013, la société disposera d'un espace de 2 500 mètres carrés.

Yachts de Paris s'est lancé depuis 2009 dans l'organisation de séminaires et d'événements. « Avec 20 millions d'euros réalisés en 2012, l'événementiel représente 25 % de notre activité et pourrait atteindre 28 millions d'ici à trois ans », a précisé Laurent le Fur.