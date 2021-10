Workspace Expo revient du 5 au 7 octobre prochain

En trois ans, c'est devenu le salon annuel leader en Europe pour le design, le mobilier et l'aménagement des espaces de travail.

L'offre présentée s'élargit chaque année parce que de nouvelles marques et acteurs du marché viennent rejoindre une base toujours plus étendue d'exposants. En 2019, plus de 235 marques étaient présentes, dont 84 internationales et cette année ce sera 300 marques avec + 30 % d'acteurs internationaux.

Pour cette nouvelle édition, le salon sera encore plus étoffé et toujours plus vivant avec notamment des conférences sur l'évolution de l'environnement de travail et le bureau de demain.

Un rendez-vous unique pour rencontrer les donneurs d'ordre, les prescripteurs, les acteurs, les innovateurs, soit la globalité du marché.