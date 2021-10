Wolters Kluwer nomme Martin O'Malley à la tête de la division Legal & Regulatory

La division Wolters Kluwer Legal & Regulatory est l'un des principaux prestataires mondiaux de solutions juridiques et de conformité pour les professionnels. Elle comprend des activités en Europe et en Amérique du Nord, avec 4 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 945 millions d'euros en 2019.

En France, cette division dessert 100 000 professionnels avec des solutions numériques et logicielles reconnues telles que Lamyline pour les professionnels du droit, Liaisons-sociales pour les ressources humaines, ou Kleos pour les cabinets d'avocats.

Martin O'Malley a rejoint Wolters Kluwer en 2017 et est actuellement directeur général de Wolters Kluwer Legal & Regulatory Benelux. Il a mené avec succès la transformation continue de l'entreprise en tant que fournisseur de solutions numériques et logicielles. Avant de rejoindre ce groupe néerlandais d'édition et d'information professionnelle, il a occupé pendant plus de 20 ans diverses fonctions au sein de RELX, un autre grand groupe d'édition professionnelle. Il a acquis une vaste expérience internationale en matière de leadership dans la transformation des entreprises d'édition traditionnelles vers le online, grâce au développement de produits numériques, à l'innovation et à l'évolution des modèles commerciaux.

« La réussite démontrée de Martin O'Malley dans la conduite du changement dans l'entreprise et dans la stimulation de l'innovation produits permettra de poursuivre la transformation de la division Legal & Regulatory vers les solutions expertes », déclare Nancy McKinstry, PDG et présidente du conseil d'administration de Wolters Kluwer.

« Je suis très heureux de diriger la division Legal & Regulatory de Wolters Kluwer, car nous continuons à collaborer étroitement avec nos clients et à investir dans les nouvelles solutions et ressources dont ils ont besoin pour obtenir des résultats », ajoute Martin O'Malley.