Wolters Kluwer : lancement de Legisway aux États-Unis

Legisway est une start-up initialement basée en France, acquise par Wolters Kluwer Legal & Regulatory en 2019. Elle a ensuite été développée et étendue dans le cadre du programme mondial d'investissement technologique de Wolters Kluwer, en étroite collaboration avec les clients.

« Déjà plus de 1 000 entreprises en Europe, notamment en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni et en Suisse, ont adopté Legisway pour leurs services juridiques. Chaque jour, nos clients nous disent à quel point Legisway les aide à atteindre leurs objectifs, c’est pourquoi nous sommes ravis d'introduire la dernière version du logiciel sur le marché américain. Nos clients européens bénéficieront également de cette expansion du marché, grâce à de nouveaux investissements dans l'innovation et les nouvelles fonctionnalités du produit. », a déclaré Sergio Liscia, vice-président de la division Legal Software de Wolters Kluwer Legal & Regulatory.

Répondre aux besoins des services juridiques

« En lançant Legisway aux États-Unis, Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S. met à disposition de ses clients une plateforme éprouvée, basée sur le workflow, qui répond aux besoins essentiels des services juridiques. En outre, ses capacités de reporting et d'analyse permettent d’accompagner la prise de décision et de générer de meilleurs résultats pour le département, mais aussi pour l’entreprise dans son ensemble », a expliqué Delphine Lanchy, directrice du marketing européen pour les solutions logicielles CLD chez Wolters Kluwer.

A ce titre, Magali Alaux, directrice juridique de l'agence de publicité Dentsu et cliente de Legisway depuis sa création, explique comment cette solution a apporté une réelle valeur ajoutée à son entreprise : « C’est un outil très puissant, facile à utiliser et qui permet de trouver toutes les informations sur les contrats et l'histoire de l'entreprise en quelques clics. Il m'a permis de gagner un temps considérable, par exemple lors de fusions d'entreprises, pour voir rapidement les clauses de non-concurrence dans les contrats des clients ».

Optimisation des workflows

En tant que solution performante et intuitive, Legisway permet de rationaliser une large gamme de workflows pour les services juridiques des entreprises et de piloter les activités juridiques de manière flexible. Legisway facilite la gestion juridique grâce à un large éventail de modules permettant de gérer les contrats, les entités juridiques et la gouvernance d'entreprise, les droits de propriété intellectuelle mais aussi les les contentieux, les biens immobiliers, les dépenses des conseillers externes etc.

Wolters Kluwer compte améliorer sans cesse l'offre Legisway, en se concentrant sur une intégration plus poussée dans les workflows via de nouveaux cas d'utilisation, des analyses avancées dans les contrats et des intégrations dans les écosystèmes de la société.