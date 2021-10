Wojo investit les Ateliers Gaîté à Montparnasse

Wojo poursuit son ambitieux plan de développement en prenant à bail l'intégralité des 13 100 m2 d'espaces de bureaux développés dans le cadre du projet de restructuration et extension de l'ilôt Gaîté, à proximité de la gare Montparnasse. Ce projet, développé par le Groupe Unibail-Rodamco- Westfield et imaginé par le cabinet d'architecture MVRDV, en étroite collaboration avec la mairie de Paris, proposera un véritable lieu de vie à usages mixtes, avec un centre de shopping, l'hôtel Pullman totalement rénové comprenant un centre de conférences, une crèche, des logements sociaux en bois, une bibliothèque, ainsi que des bureaux.

Le futur flagship parisien du spécialiste du coworking​

Wojo prendra ses quartiers au sein de l'immeuble de bureaux, qui vise la double certification HQETM au niveau Exceptionnel et BREEAM au niveau Excellent, fin 2020 pour une ouverture officielle prévue en avril 2021. Ce site deviendra d'emblée le flagship de l'opérateur de tiers lieux, tant par sa surface exceptionnelle que par sa situation.

Installé sur les 7 étages de l'immeuble de bureaux des Ateliers Gaîté, Wojo proposera une ambiance à l'image de la marque : lumineuse, colorée, conviviale et moderne, avec de nombreux espaces collaboratifs

et privatifs. Dès leur arrivée, les membres seront accueillis dans un lobby baigné de lumière naturelle et vivant, à l'image de son escalier totémique propice aux échanges et aux rencontres.

Wojo entend bénéficier du flux de voyageurs transitant par la gare Montparnasse, située à 3 mn à pied des Ateliers Gaité, qui accueilleront également le Food Society, plus grand food hall d'Europe avec 5 000 m2 d'espaces de restauration. Avec de fortes ambitions de développement sur l'hexagone, Wojo pourra également créer des synergies avec les futurs sites qu'il entend ouvrir dans l'Ouest, à Nantes, Bordeaux, Rennes et Toulouse, et proposer à ses membres un espace pour travailler, prendre des rendez-vous, organiser une réunion de travail, à la sortie de leur train.

Comme le précise Stéphane Bensimon, CEO de Wojo, « Nous sommes particulièrement fiers de participer, aux côtés d'Unibail-Rodamco-Westfield, à ce grand projet de transformation du quartier Montparnasse. Wojo Montparnasse sera, de par sa taille, notre navire amiral et portera haut les couleurs de notre engagement, celui d'être l'acteur référent de la “workspitality” en développant, à travers le monde, un important réseau de lieux, créateurs d'expériences de travail uniques, enrichis de services, pensés pour le plaisir, la performance et la connexion des talents. »