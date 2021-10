Winston & Strawn conseille Transition Evergreen dans le cadre de sa reverse IPO

La société Evergreen SA, société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris qui sera renommée Transition Evergreen lors de l'Assemblée Générale de ses actionnaires se tenant le 21 juin prochain, va absorber son actionnaire majoritaire Evergreen SAS afin de constituer le 1er véhicule d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone.

Sous réserve du vote favorable des actionnaires, Evergreen SA changera d'activité à l'issue de l'Assemblée Générale afin d'exercer une activité d'investissement soumise à la réglementation applicable aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Elle détiendra toutes les participations actuellement détenues par Evergreen SAS, qu'elle aura absorbée et qui aura disparu.

Transition Evergreen entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises non cotées, porteuses de croissance, qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement. Elle bénéficiera pour ce faire de l'expertise d'Aqua Asset Management, qu'elle désignera en qualité de société de gestion du FIA, acteur de l'investissement durable dont l'équipe a plus de 12 ans d'expérience dans la transition écologique et se caractérise par un état d'esprit entrepreneurial, insufflé par son Président Lionel Le Maux, et une vision industrielle et long terme.

Au résultat de cette fusion inversée, Transition Evergreen détiendra notamment des participations dans Evergaz, acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe, Everwatt, dans le secteur de l'efficacité énergétique, et Everwood, société spécialisée dans la filière forêt-bois et la compensation carbone. Elle réalisera par ailleurs peu de temps après un investissement stratégique dans Safra, 1er acteur français proposant des bus à hydrogène et s'inscrivant dans la mobilité décarbonée.

Cette opération est la première reverse IPO faisant l'objet d'un prospectus, approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 28 mai 2021 sous le numéro 21-190, au lieu d'un document d'exemption suite à la modification du Règlement Prospectus en novembre 2019. L'opération a également nécessité l'obtention d'une décision de non-lieu de l'AMF au dépôt d'une offre publique de retrait du fait de l'opération de fusion et du changement d'activité. Transition Evergreen devient par ailleurs la première société anonyme cotée à avoir le statut réglementaire de « Autre FIA ».

L'équipe de Winston & Strawn qui a eu le plaisir d'accompagner Evergreen et Aqua Asset Management sur cette opération technique et innovante était composée, pour les aspects corporate, droit boursier et réglementaires, de Nicola Di Giovanni (associé), Annie Maudouit-Ridde (of counsel), Rodolphe Amaudric du Chaffaut et Charlotte Leclercq (collaborateurs), ainsi que de Bertrand Dussert (associé) et Alban Michou Tognelli (collaborateur) pour les aspects fiscaux.

La société de gestion Aqua Asset Management était également conseillée par Allen & Overy, avec Antoine Sarailler (associé) et Benjamin Lacourt et Romane Chéry (collaborateurs) sur les aspects réglementaires AIFM.