Winston & Strawn conseille les associés d'Imapole Lyon-Villeurbanne à l'occasion d'un OBO sponsorles

L'acquisition a été réalisée grâce à la mise en place d'un financement obligataire unitranche de 20 millions d'euros arrangé par Kartesia Management et un crédit vendeur consenti par les associés médecins radiologues.

L'opération, qui vise notamment à assurer le développement d'une plateforme d'imagerie médicale de tout premier plan dont le premier maillon est Imapole Lyon-Villeurbanne, a été réalisée sans recours à un investisseur financier mais autour d'une équipe de management compétente et ambitieuse constituée par les docteurs Reza Etessami et Gilles Emonet. A cet effet, Kartesia Management a prévu dans son financement des tranches complémentaires de financement de croissance externe pour accompagner le développement du groupe.

L'équipe de Winston & Strawn pour cette opération rassemblait Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant (associés) et Djénéba Samaké (collaboratrice) pour les aspects réglementaires santé et corporate, Mounir Letayf (associé), Adeline Roboam (Of Counsel) et Alexandre Desroches (collaborateur) pour le financement, Bertrand Dussert (associé) et Alban Michou Tognelli (collaborateur) pour les aspects fiscaux, ainsi que Virgile Puyau (associé) et Joël Fernandez (collaborateur) en droit social.

Willkie, Farr & Gallagher LLP (Paul Lombard (associé) et Ghita Lorabi (collaboratrice) a conseillé Kartesia Management.