Winston & Strawn conseille le 1er SPAC européen dédié au secteur du divertissement et des loisirs

Premier SPAC en Europe co-fondé et dirigé par une femme, I2PO est aussi le premier dédié au secteur du divertissement et des loisirs. Dans un marché européen du divertissement et des loisirs qui offre de réelles perspectives de croissance, l'expertise sectorielle et opérationnelle internationale d'Iris Knobloch, la capacité reconnue d'Artémis à développer des marques de notoriété mondiale et créer de la valeur à long terme, ainsi que le track record inégalé en matière de SPAC et de fusions-acquisitions de Combat Holding, offrent une combinaison de talents uniques pour accompagner avec succès des champions européens du secteur, dans leur conquête d'un leadership mondial.

I2PO a levé un montant de 275 millions d'euros dans le cadre d'une offre réservée à des investisseurs qualifiés. La société sera cotée à Paris, sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris, à l'issue de l'offre.

Iris Knobloch, Présidente d Directrice Générale d'I2PO, sera accompagnée dans sa mission par Catherine Powell (Global Head Hosting & Experience chez AirBnB) et Matthias Döpfner (Chairman et CEO d'Axel Sringer) en qualité de Conseillers Stratégiques et pourra compter sur la compétence des membres du Conseil d'Administration, composé de 8 administrateurs dont François-Henri Pinault, Mercedes Erra (Executive President Havas, Cofondatrice et Présidente de BETC) et Fleur Pellerin (CEO de Korelya Capital, ancienne Ministre de la culture et du numérique).

L'équipe de Winston & Strawn qui accompagnait le SPAC et ses fondateurs sur les aspects internationaux, en particulier sur les aspects de droit américain, était conduite par Annie Maudouit-Ridde (of counsel) à Paris et David Sakowitz (associé) à New York, avec Ben Smolij et Alexandra Santana (collaborateurs) à Houston, ainsi que Paul Amiss (associé) à Londres.

Stéphane Sabatier et Racine conseillaient également le SPAC et ses fondateurs avec Maud Bakouche et Bruno Cavalié (associés), Bernard Laurent-Bellue (of counsel), Bruno Laffont (counsel), Alice Malaisé et Edouard Cluet (collaborateurs) sur les aspects corporate et boursier.

White & Case conseillait Deutsche Bank, J.P. Morgan et Société Générale avec Thomas Le Vert (associé), Jean Paszkudzki (counsel), Isabelle Touré-Farah et Tatiana Uskova (collaboratrices). Max Turner (associé), intervenait sur les aspects de droit américain.