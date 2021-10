Winston & Strawn conseille I@D International sur une participation dans Neximo

Depuis 2015, I@D a commencé à se développer à l'international en ouvrant des filiales au Portugal, en Espagne et en Italie. L'entrée au capital de Neximo Holding SAS va permettre au groupe de poursuivre son déploiement géographique grâce au réseau d'agents immobiliers Neximo implanté au Mexique.

Pour cette opération, Winston & Strawn a accompagné I@D International avec Jérôme Herbet (associé) et Aurélie Camard, Thaïs Recanati et Gersende Rollet (collaboratrices) et l'assistance, au Mexique, du cabinet Nader, Hayaux & Goebel (Michell S. Nader (associé), Paulina B. Bracamontes (collaboratrice).

B&S Avocats représentait les cédants et la société Neximo avec Florian Simoneau (associé) et Alexis Brin (collaborateur).