Winston & Strawn conseille Delta Drone

Delta Drone, acteur international reconnu dans l'industrie des drones civils à usage professionnel, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris, a conclu un accord d'investissement avec la société Sightec aux fins de prendre une participation dans le capital de la start-up israélienne par l'intermédiaire de sa société d'investissement United Drone Technology.

Sightec, société basée à Tel Aviv, développe des logiciels de vision automatique pour les vols autonomes, y compris des solutions de navigation automatique et d'atterrissage qui utilisent les capteurs embarqués sur le drone. Ces systèmes rendent les drones plus intelligents et autonomes, capables d'analyser et de gérer l'ensemble de leur environnement en temps réel, de jour comme de nuit, sans utiliser le GPS.

Pendant les phases de navigation, de décollage et d'atterrissage, le système NavSight développé par Sightec analyse l'environnement en constante évolution du drone tout en détectant et classifiant en temps réel tous objets dynamiques et statiques qui peuvent affecter la sécurité du vol. Ces données sont ensuite instantanément analysées pour gérer et adapter le plan de vol du drone.

Le système NavSight est très complémentaire à l'ensemble de sécurité embarqué proposé par ParaZero, société du groupe Delta Drone.

En parallèle de cet investissement, Delta Drone et Sightec ont l'intention de développer une étroite collaboration technologique entre leurs équipes d'ingénierie respectives en France et en Israël.

Winston & Strawn a conseillé la société Delta Drone, avec Annie Maudouit-Ridde (Of Counsel) en M&A et droit boursier.