Winston & Strawn conseille Biofutur et Omnes pour l'acquisition du Laboratoire Bonhoure

Le groupe Biofutur, groupement de laboratoires d'analyses de biologie médicale en Ile-de-France dirigé par des biologistes médicaux indépendants, avec le soutien de son associé Omnes, a fait l'acquisition le 25 juin 2021 du Laboratoire Bonhoure, laboratoire mono-site situé à Nemours. Ce site dirigé par Dr. Xavier Bonhoure permet de renforcer le maillage territorial du groupe Biofutur dans le sud de la Seine-et-Marne (77).

Avec maintenant 52 sites en Ile-de-France et plus de 100 M€ de chiffre d'affaires, le groupe Biofutur figure parmi les groupements de laboratoires de premier plan dans la région Ile-de-France.

Le groupe est particulièrement impliqué dans la lutte contre la Covid-19 dans la région, réalisant plusieurs milliers de tests PCR par jour au travers d'un réseau de routine, mais également au sein d'une dizaine de sites dédiés aux tests PCR, en coordination avec l'ARS Ile-de-France et les municipalités.

L'équipe de Winston & Strawn qui conseillait le groupe Biofutur pour cette opération rassemblait Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant (associés), Annie Maudouit-Ridde (of counsel), Djénéba Samaké et Thaïs Recanati (collaboratrices) pour les aspects corporate et réglementaires santé, Adeline Roboam (of counsel) et Alexandre Desroches (collaborateur) pour les aspects financement, Bertrand Dussert (associé) et Alban Michou Tognelli (collaborateur) pour les aspects fiscaux, Virgile Puyau (associé) et Joël Fernandez (collaborateur) pour les aspects de droit social, ainsi que Rim Khirddine (collaboratrice) pour les aspects de droit immobilier.

TaxLens Avocats conseillait le Laboratoire Bonhoure et Dr. Xavier Bonhoure avec Brigitte Huber (associée) et Emilie Soulier (collaboratrice).