Winston & Strawn conseille Andera Partners à l'occasion de l'acquisition du Groupe Spengler Holtex

Issu de la fusion entre Spengler et Holtex en 2019, le Groupe Spengler Holtex est spécialisé dans la conception et la distribution de produits et d'équipements médicaux, notamment pour les cabinets médicaux.

Winston & Strawn a conseillé Andera Partners pour cette opération, avec Nicola Di Giovanni (Associé), Sidney Rosenberg et Julia Brochet (collaborateurs).

Le management était conseillé par Degroux Brugère (Jean Melcion, Amélie Duclos, Frédéric Hennes).

DS Avocats conseillait AfricInvest (Benoit Charrière-Bournazel et Emma Quercy).

Lamartine Conseil accompagnait les fonds LFPI, Argos Wityu et Capital Export en leur qualité de cédants (Maxime Dequesne, Samantha Chavane de Dalmassy).