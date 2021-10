Winston & Strawn accompagne le groupe MedEuropa

Le groupe MedEuropa, fondé par Telemos Capital, vient de prendre une participation dans la société CWDM. A l'occasion de cette opération, MedEuropa s'associe à l'équipe médicale existante de CWDM afin de contribuer au développement et à l'amélioration continue de son offre de soins en radiothérapie.

Basé en Suisse et déjà présent en France, en Allemagne et en Roumanie, MedEuropa est un groupe paneuropéen de radiothérapie qui entend améliorer l'expérience et la qualité des soins pour les patients atteints de cancer, en investissant de manière significative dans son personnel et sa technologie. L'entrée au capital de CWDM permet au groupe MedEuropa d'étendre son offre de soins hautement qualitative en France.

L'équipe de Winston & Strawn qui conseillait MedEuropa pour cette opération rassemblait Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant (associés) et Myriam Saragoussi, Servane Elluin (collaboratrices) pour les aspects corporate, Bertrand Dussert (associé) et Alban Michou Tognelli (collaborateur) pour les éléments fiscaux, ainsi que Virgile Puyau (associé) et Joël Fernandez (collaborateur) pour les aspects de droit social. Mayran & Partners avec Noël Mayran et Célia Terdjman accompagnaient les médecins associés de CWDM.