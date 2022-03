Winston & Strawn conseille Technicolor SA pour la vente de ses activités de licence de marques

Le cabinet Winston & Strawn représente Technicolor SA pour la vente de ses activités de licence de marques (licences relatives à Thomson et RCA notamment) à un fonds d’investissement de premier plan pour environ 100 millions d'euros (sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles).

Winston accompagnait Technicolor SA sur cette opération avec Jean-Patrice Labautière (associé, M&A, Paris), Becky Troutman (associée, IP et Technologie, San Francisco), Delphine Zhuang (collaboratrice, Corporate Finance, Londres), Virgile Puyau et Joel Fernandez (associés et collaborateurs, Droit social, Paris), Edouard de Rancher (associé, Fiscalité, Paris), Ryan Walden (associé, US corporate aspects, New York).