Winston & Strawn conseille Sevetys à l’occasion de son financement auprès d’Ardian

Avec ce financement, Sevetys, menée par son CEO Daniel Einhorn, a pour objectif de soutenir sa croissance organique et externe dans les années à venir, afin de continuer à développer la gamme complète de soins et services, allant des soins généralistes et de vaccination à des procédures chirurgicales plus complexes, au bénéfice d’animaux de compagnie ou de NACs auxquels le Groupe entend prodiguer des soins toujours plus qualitatifs et à l’aide de technologies de pointe.

Winston & Strawn accompagnait Sevetys sur cette opération avec Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant (associés), Myriam Saragoussi et Charlotte Leclercq (collaboratrices).

Goodwin conseillait également Sevetys, sur les aspects financement, et Willkie Farr & Gallagher accompagnait Ardian.