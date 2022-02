Winston & Strawn conseille Omnes et Biofutur lors de l’acquisition du groupe par Inovie

Le groupe Biofutur a réalisé plusieurs opérations de croissance externe en 2021, dont certaines seront finalisées en 2022, sur lesquelles Winston & Strawn l’a accompagné. Le groupe, qui est un acteur de référence du diagnostic sur les territoires franciliens, compte ainsi 60 sites de prélèvement en Ile-de-France et plus de 90 M€ de chiffre d’affaires (hors dépistage de la Covid-19).

Il s’agira de la plus importante acquisition réalisée par Inovie, qui confirme ainsi son ambitieuse stratégie de développement.

Winston & Strawn accompagnait Omnes et Biofutur sur cette opération avec Gilles Bigot, Julie Vern Cesano-Gouffrant (associés) et Djénéba Samaké (collaboratrice senior) sur les aspects M&A et réglementaire santé, ainsi qu’Adeline Roboam (counsel) et Alexandre Desroches (collaborateur) sur le financement.

Latham & Watkins conseillait Inovie, GCA conseillait les biologistes médicaux du groupe Biofutur et MGG Voltaire conseillait le groupe Biofutur sur les aspects relatifs au droit social.