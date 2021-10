Winston & Strawn conseille Double A pour la vente du site d’Alizay à VPK

Spécialisé dans la production de papier de bureau, le site qui rassemble aujourd’hui 175 salariés devait initialement cesser sa production en 2022. Grâce à cette reprise VPK, spécialiste du papier-carton, devrait finalement transformer l’usine normande en un site de production de papier ondulé.

L’équipe de Winston & Strawn qui conseillait Double A pour cette opération rassemblait Jean-Patrice Labautière (associé), Servane Elluin et Camille Clauss (collaboratrices) pour le corporate, Bertrand Dussert (associé) et Alban Michou Tognelli (collaborateur) pour les aspects fiscaux, Mathilde Lefranc-Barthe (associée) en contentieux, ainsi que Virgile Puyau (associé) et Joël Fernandez (collaborateur) pour les aspects de droit social.

Watson Farley & Williams conseillait VPK sur l’opération.