Wingate aux côtés de l'ISP dans une opération d'OBO

L'institut de formation ISP, leader de la préparation aux concours d'entrée à l'Ecole de la Magistrature, de la fonction publique et des métiers du Droit, dirigé par Julie Haberman et Jacob Berrebi, réorganise son capital dans le cadre d'une opération d'OBO sponsorisée par le fonds SOCADIF, au terme d'un process orchestré par la banque d'affaires Wingate. L'objectif recherché dans le cadre de cet adossement financier est de préparer la croissance qui attend l'ISP dans les prochaines années, au regard des nouvelles formations initiées en 2019 qui rencontrent déjà un succès significatif.

L'ISP

Créé en 1984 à Paris, l'Institut est le leader des préparations aux concours juridiques et administratifs avec une offre parmi les plus larges du marché dont le concours de la magistrature, formant quasiment 30 % des futurs magistrats du pays, le concours de police, les métiers de la justice, de la pénitentiaire, des douanes ou des finances publiques, l'examen CRFPA (avocats) etc. L'ISP est également reconnu depuis une trentaine d'année pour son savoir-faire dans le recrutement et la gestion des meilleurs enseignants puisque 25 des meilleurs professionnels français identifiés comme experts dans leurs secteurs dispensent des cours à haute valeur ajoutée pour les étudiants de l'Institut. Ce dernier a d'ailleurs engagé depuis quelques années une digitalisation disruptive de son activité en investissant dans les outils technologiques permettant de dispenser ses formations au travers de plusieurs canaux. Un virage digital qui lui a permis de faire face à la crise sanitaire et de confirmer la solidité et la résilience de son business model en dispensant ses formations à distance via des vidéos en live, étendant ainsi son rayonnement national au-delà des onze sites de formation déjà ouverts en France. L'institut a ainsi pu accélérer le développement du modèle de formation à distance, tout en assurant un haut niveau de réussite aux concours à ses élèves.

Opération d'OBO

C'est dans ce contexte favorable que l'ISP a fait appel à la banque d'affaires Wingate pour une opération de capital transmission. Sa présidente a souhaité réorganiser le capital en cédant une partie de ses titres à un investisseur institutionnel, première étape d'un processus de transmission de l'entreprise aux principaux managers, d'ores-et-déjà actionnaires minoritaires de la société. En parallèle de cet objectif de transmission générationnelle, Julie Haberman a souhaité adosser l'ISP à un partenaire financier capable d'accompagner son développement à la fois via sa croissance endogène mais également au travers de croissances externes. La banque d'affaires Wingate, représentée par Pierre Chupin et Raphaël Vidal, a mené un process concurrentiel aboutissant à l'entrée au capital du fonds d'investissement SOCADIF, filiale du Crédit Agricole. Julie Haberman a également été conseillée par le cabinet Willkie Farr & Gallager, représenté par Lionel Spizzichino, Gabriel Flandrin et Marion Calot. SOCADIF a, lui, été assisté par le cabinet Veil, représenté par Laurent Jobert, Maxime Saucaz- Larame et Vincent Ramel.

« Sa croissance continue depuis 40 ans n'a pas empêché l'ISP de rester une entreprise à taille humaine, pro-active, et innovante. Grâce au travail intelligent et efficace de Pierre Chupin, de Raphaël Vidal et de Stéphane Cohen, par leur professionnalisme, leur aide au quotidien sur plusieurs mois, WINGATE a permis la rencontre entre l'ISP et des investisseurs-partenaires. L'ISP a fait le choix de SOCADIF et, ensemble, nous allons faire rentrer l'ISP dans une autre dimension en alliant croissance externe et croissance interne. Les banques historiques de la prépa ISP, le CA et le CDN ont vivement participé à la réussite de ce projet qui nous enthousiasme. », a déclaré Julie Haberman. « Pour nous c'est un véritable plaisir d'accompagner un acteur de la formation qui dispose d'une forte résilience grâce à sa notoriété, à la qualité de ses formations, à la forte réussite de ses étudiants aux concours et qui a su adapter son business model aux évolutions du marché. Julie Haberman est une dirigeante passionnée qui, par l'opération qu'elle vient de mener, garantit à son groupe de belles années sur les voies de la croissance. », a ajouté Pierre Chupin, associé Wingate.