Wilhelm & Associés promeut Émilie Dumur, counsel, en qualité d'associée

Collaboratrice du Cabinet Wilhelm & Associés depuis 2014, Émilie Dumur encadre actuellement une équipe de six collaborateurs. Sa capacité à intervenir transversalement dans les domaines de l'antitrust, des concentrations et du contentieux commercial, comme sa connaissance approfondie de secteurs économiques ciblés, lui confèrent une compétence et une expérience déterminantes dans la gestion des dossiers complexes.

« Émilie étant une experte reconnue et appréciée en droit économique, cette cooptation est la concrétisation de notre détermination à poursuivre le développement du cabinet et à proposer une offre de services assurée par des spécialistes reconnus répondant au plus près des attentes du marché », explique Pascal Wilhelm, associé fondateur.

Émilie Dumur conseille régulièrement des sociétés cotées dans le secteur de la distribution et des médias, sur tous les sujets relatifs au droit économique. Elle maitrise particulièrement les problématiques de vente en ligne dans les réseaux et dans le cadre des opérations de concentration.

Cette promotion est une étape structurante pour le Cabinet Wilhelm & Associés désormais fort de quatre associés. Elle est révélatrice de la volonté du cabinet de favoriser la promotion interne pour pérenniser un savoir-faire juridique unique.

« Je suis particulièrement heureuse et fière de cette nomination au regard de mon engagement pour le cabinet et ses clients. Elle s'inscrit dans notre projet commun de développer une approche pluridisciplinaire et innovante du droit dans le secteur économique », conclut Émilie Dumur, associée.