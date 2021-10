Wijet, lauréate du premier Festival des entrepreneurs

Lancée en 2009, Wijet est une compagnie aérienne française qui a proposé une révolution sur le marché du jet privé en proposant les vols à prix fixe, sans rogner sur la qualité du service. Huit entreprises du CAC 40 comptent parmi les clients ainsi qu’un mix de PME, d’hommes d’affaires et de particuliers, séduits par les commodités et le service addictif du jet privé. La société connait une croissance de près de 50 % chaque année avec un total de plus de 5 000 passagers transportés.