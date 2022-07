WeWork Workplace, le nouvel outil de gestion des espaces de travail

Avec WeWork Workplace, les entreprises disposeront d’une plateforme universelle qui leur fournira des informations et des analyses leur permettant de gérer l’ensemble des espaces de bureaux, de les optimiser et d’améliorer la vie au travail des employés.

Depuis la crise sanitaire, la démocratisation du travail à distance et du travail dit hybride a modifié la façon pour les employeurs et les employés de concevoir l'espace de travail et de l'investir. C'est pourquoi WeWork Workplace associe les capacités de gestion de l'espace, des biens et des personnes afin de fournir des données exploitables permettant la prise de décision en temps réel. Ainsi, le logiciel guide les employeurs pour réduire les coûts immobiliers, tout en permettant aux employés de s'investir davantage dans les espaces qu'ils choisissent et d’y créer des liens.

WeWork Workplace est le seul produit du marché alliant tous les types d'espace (location privée/propriété, WeWork et WeWork partagé/affilié) au sein d'une seule et même plateforme.

Les entreprises doivent aujourd'hui trouver des solutions pour concrétiser le modèle de travail flexible – en optimisant leurs espaces sans sacrifier la culture, la collaboration et la productivité qui se produisent en personne (…). WeWork Workplace ne s'arrête pas à la réservation de bureaux ou aux analyses rétrospectives, il vise à résoudre un avenir dynamique et en constante évolution du travail. », a déclaré Scott Morey, président de la Technologie et de l'Innovation de WeWork.

Tous les services nécessaires à un seul endroit

WeWork Workplace se veut être un guichet unique des capacités nécessaires aux entreprises, pour les aider à construire, gérer et faire évoluer toute leur stratégie d'espace de bureau. En détail, le logiciel les aide à :

Améliorer l'expérience des employés sur l'ensemble d'un portefeuille ;

Gérer et optimiser tous les espaces , quel que soit le type d'actif ou l'emplacement géographique ;

Avoir des stratégies immobilières tournées vers l'avenir grâce à des informations exploitables.

WeWork Workplace est conçu pour offrir une expérience de bureau fluide aux entreprises de toutes tailles, en les aidant à optimiser leurs espaces pour la collaboration et l'innovation, et à leur permettre, ainsi qu’à leurs employés, de s'adapter en permanence à un monde du travail en constante évolution.

WeWork Workplace, déjà disponible aux Etats-Unis, le sera dans le reste du monde, dont la France, d'ici la fin de l'année.