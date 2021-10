WeWork et Cushman & Wakefield annoncent un partenariat exclusif

Le partenariat a pour but de fournir aux clients les meilleures prestations de gestion de bureaux en combinant la plateforme propriétaire de WeWork, son logiciel de gestion de l'expérience du lieu de travail et son expérience de l'accueil, avec les services de gestion d'actifs et d'installations de pointe de Cushman & Wakefield.

Ensemble, WeWork et Cushman & Wakefield œuvreront à débloquer des opportunités pour offrir aux propriétaires et aux entreprises la possibilité de créer une expérience de travail unique pour les locataires et les employés dans le nouveau monde du travail hybride où la flexibilité reste au premier plan.

Pourparlers en cours

En outre, Cushman & Wakefield, WeWork et BowX Acquisition Corp sont en pourparlers en vue d'une transaction potentielle dans le cadre de laquelle Cushman & Wakefield fournirait jusqu'à 150 000 000,00 $ sous la forme d'une facilité de financement par capitaux propres non dilutive à des conditions mutuellement acceptables.

La SPAC (special purpose acquisition company) BowX Acquisition Corp a en effet racheter WeWork cet hiver pour la faire entrer en bourse.

La facilité de financement discutée serait soumise aux approbations requises et à l'expiration ou à la résiliation de toute période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié. Les conditions matérielles du partenariat sont non contraignantes et soumises à la finalisation de la documentation définitive.

« Repenser l'approche de l'espace de travail »

Sandeep Mathrani, PDG de WeWork, explique : « Alors que la Covid-19 a fondamentalement changé la façon dont les gens travaillent, les entreprises et les propriétaires ont dû repenser leur approche de l'espace de travail. Le partenariat avec Cushman & Wakefield permettra de combiner la plateforme de gestion de l'expérience des espaces de travail et les équipes communautaires axées sur l'hospitalité de WeWork avec le portefeuille mondial de clients et de propriétés de classe mondiale de Cushman, afin de créer une solution qui aide à la fois les propriétaires et les entreprises à répondre à la demande d'espaces de travail flexibles pour s'adapter aux besoins changeants des employés d'aujourd'hui. »

« Les espaces de travail flexibles étant une composante importante du lieu de travail hybride, nous sommes ravis de nous associer à WeWork pour démontrer comment les occupants et les investisseurs mondiaux bénéficieront de la puissance de deux leaders mondiaux offrant une accessibilité inégalée aux offres flexibles, une technologie de premier ordre et une expérience transparente pour les locataires », ajoute Brett White, président exécutif et directeur général de Cushman & Wakefield.