Weward : une application qui fait économiser du CO2

La startup WeWard a sollicité le bureau de recherche 6t afin d’étudier les nombreux usages de l’application et ses conséquences sur la lutte contre le changement climatique. Les résultats de cette étude, réalisée à partir d’une analyse de données anonymisées de 95 000 utilisateurs, ainsi que sur les conclusions d’un questionnaire réalisé auprès de 50 000 autres, ont dernièrement été livrés et le constat est sans appel, « au moins 588 000 tonnes de CO2 sont économisées chaque année grâce à l’utilisation de WeWard, soit l’équivalent d’une année de chauffage électrique pour près de 2,5 millions d’appartements ».

Un effet sur le nombre de pas journaliers

Cette étude a permis de démontrer plusieurs points, notamment l’effet positif de WeWard sur le nombre de pas moyens journaliers de l’ensemble des utilisateurs français. Ainsi, une augmentation de 15 à 30 % de pas par jour a été constatée. Alors que les Français sont « trop sédentaires », avec 60 % des déplacements domicile-travail de moins de 5 kilomètres réalisés en voiture, 6t a étudié l’impact de l’application sur l’ensemble des déplacements des utilisateurs et a démontré que sur 100 kilomètres marchés avec l’application, 20 n’auraient pas été effectués en son absence. Sur ces 20 kilomètres générés, 7 sont substitués à la voiture, ainsi 35 % des kilomètres à pied effectués avec WeWard ont remplacé des kilomètres en voiture. « WeWard permet donc un réel changement des habitudes de ses utilisateurs qui marchent plus et diminuent nettement leur utilisation des autres moyens de transport, au premier chef la voiture », a précisé le bureau de recherche.

Une économie de CO2

A partir des conclusions de l’étude, 6t a calculé l’économie globale de CO2 permise par l’utilisation de l’application WeWard en extrapolant l’étude à l’ensemble des utilisateurs actifs de à travers l’Europe. Étant donné que l’application est utilisée par plus de 10 % de la population française et plus de 10 millions de personnes en Europe, « chaque jour, chacun substitue en moyenne 528 mètres de marche à la voiture. Quand on sait qu’une voiture consomme en moyenne 164g de CO2 par kilomètre, cela représente 86,59g de CO2 par jour et par utilisateur ». Ainsi, WeWard a entrainé une économie annuelle d’au moins 340 000 tonnes de CO2 en France et de 588 000 tonnes à travers l’Europe. « WeWard prouve donc qu’en travaillant sur la récompense et la motivation au quotidien, il est possible de participer à la transformation de la société pour la transition écologique ». La marche doit donc regagner « ses titres de noblesse » et occuper dorénavant une place centrale dans le mix mobilité des Français et des Européens.