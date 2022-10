WeWard s’associe à la RATP pour faire bouger les Parisiens

La mobilité durable est l’un des grands enjeux du 21e siècle. La RATP, acteur majeur des transports en Île-de-France avec plus de 12 millions d’usagers, a lancé en juin dernier le programme sportif « tranSPORTez-vous » dans ses stations. L’application WeWard et la RATP unissent leurs forces afin d’y mettre en place un challenge complètement inédit pour faire bouger les Parisiens. L’application, qui lutte depuis maintenant des années contre la sédentarité, a imaginé des championnats de marche dans les stations parisiennes où les usagers pourront se dépasser et gagner des lots.

Une population urbaine de plus en plus inactive

De nouveaux modes de consommation de plus en plus présents incitent les utilisateurs à se déplacer toujours moins. Les villes, qui comptent plus d’habitants et donc plus de demandes, voient ces offres de consommations se multiplier, renforçant donc ce phénomène de sédentarisation des populations qui y habitent. A l’ère du télétravail, beaucoup d’employés ont pris le rythme de rester chez eux toute la journée sans sortir ou bien pratiquer d’activité physique.

Un parcours sportif disponible dans tout Paris

Pour inciter les Franciliens à se dépenser plus, WeWard se joint à l’opération « TranSPORTez-vous » de la RATP en commençant par les stations Bercy, Auber, Pont-Cardinet, Porte de Saint-Cloud, Franklin Roosevelt et Cluny La Sorbonne. Le concept est simple : l’usager scanne un QR Code pour accéder à un championnat unique où il peut comparer ses performances de marche avec les autres usagers de la station et gagner des lots en fonction de ses performances. La station de métro devient alors un véritable lieu de sociabilité pour une communauté d’usagers et le fil rouge du développement de leur activité physique tout au long de la journée. Ce challenge social permet aussi de créer du lien entre la RATP et ses voyageurs.