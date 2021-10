Wetoo, le festival féministe et familial de Pantin

Le WeToo festival aura lieu entre le 9 et le 12 septembre à la Cité Fertile de Pantin. De nombreuses animations seront organisées durant ces quatre jours. La programmation de ce festival s'adresse en premier lieu aux familles, aussi bien aux enfants, qu'aux adolescents et aux adultes.

Séphora Haymann, Del Kilhoffer, Cécile Martin, Morgane Massart, Caroline Sahuquet et Aline Stinus sont les six co-organisatrices de cet événement. Elles souhaitent notamment remettre en question la perception de la famille : « Interroger les familles, c'est donc remettre en question le modèle hétéro-patriarcal qui est le fondement de notre régime politique et social. C'est interroger les stéréotypes de genre qui régissent encore notre éducation. C'est questionner notre rapport au corps et à la sexualité. C'est chercher à comprendre comment la culture du viol infuse dans tout notre environnement social. C'est porter un regard vigilant et critique sur les modèles qui nous construisent. », expliquent-elles.

Le festival se tiendra dans deux lieux de Pantin : le Ciné 104, situé au 104 avenue Jean Lolive qui diffusera, pendant les quatre jours, des films sur le thème du féminisme, et La Cité Fertile. L'entrée sur le site de la Cité Fertile est gratuite, tout comme les animations artistiques extérieures. Le premier spectacle est à 15€ et les suivants à 7€. Petite particularité, les hommes qui le souhaitent ont la possibilité de payer leur billet 3€ plus cher afin de « corriger l'écart salarial de 25 % entre les femmes et les hommes ».

Programmation

Le festival débutera le jeudi 9 septembre à 19h30 au Ciné 104 avec la diffusion en avant-première du documentaire « A la vie » qui évoque la maternité et le post-partum, la période entre l'accouchement et le retour des règles.

La soirée du vendredi débutera avec le spectacle Scum Rodeo, accessible à partir de 12 ans, il s'agit d'un seul en scène, proposé par Sarah Chaumette à partir du manifeste de Valérie Solanas. Ce spectacle sera suivi du concert du groupe de pop rock Une fille sans flingue. Enfin, la soirée se terminera par un plateau d'humour présenté par Laura Domenge. Vous pourrez également y retrouver Marine Baousson, Christine Berrou, Lolla Wesh et bien d'autres.

Concernant la journée du Samedi, les spectacles et ateliers débuteront dès 13 heures. Quatre spectacles se tiendront jusque 17 heures. Lors de la soirée, un concert de la slameuse George Ka aura lieu. L'artiste évoque des thèmes comme le métissage, la quête de soi ou encore le rapport aux autres. Cette jeune franco-vietnamienne se revendique de l'univers de Gael Faye dans sa manière de slamer et de placer sa voix, oscillant entre rap et chanson française. Suite à ce concert, un DJ Set de trois heures sera proposé par Les Mixeuses solidaires. Ce collectif de DJs féminin est également engagé dans la défense des droits des minorités et dans la lutte contre les discriminations et les inégalités.

Enfin, l'après-midi du dimanche sera également composé de spectacles et performances. La journée se terminera par un concert du groupe Sous ma robe, Mon cœur qui propose un « concert théâtralisé ». Un univers totalement original qui mêle poésie, théâtre et musique.

Informations, programme détaillé sur le site du festival : https://wetoofestival.fr/