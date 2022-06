Westfield Les 4 Temps ouvre son jardin secret

Le Dôme et la Clairière sont deux zones emblématiques du centre et concentrent des points de restauration. Tout au long de l’été, les visiteurs pourront découvrir des concepts des quatre coins du monde ainsi qu’une programmation musicale composée essentiellement d’artistes issus de la région. Ce jardin secret possède une capacité d’accueil de 180 personnes assises pour une pause détente le midi ou en afterwork.

Jonathan Toulemonde s’enthousiasme du projet : « « Avec le projet Jardin Secret, nous sommes fiers d’accueillir nos visiteurs dans un univers créé pour eux, leur bien-être et leur détente. Ils peuvent participer aux animations de leur choix et cela gratuitement tout l’été. Cette initiative témoigne de la volonté de Westfield les 4 Temps d’être un acteur incontournable de la vie locale et de permettre aux habitants et aux familles de se retrouver pour des moments conviviaux ».

Des animations inédites

Jusqu’au 17 juillet, du mardi au jeudi, de 11h30 à 14h30 les visiteurs peuvent profiter d’une pause bien-être tous les mardis avec des flashs de maquillage proposés par la marque Nyx, des instants de détente avec L’Occitane en Provence et des massages réalisés par les praticiens malvoyants et non-voyants d’Altermassage, une association qui prône le bien-être sur son lieu de travail. Les mercredis ou les jeudis de 11h30 à 14h30, les pauses déjeuners seront animés par des concerts d’artistes locaux. Le jeudi midi, les visiteurs pourront profiter d’une pause loisirs avec des animations imaginées par Cultura ainsi qu’un accès aux jeux de société de société, de pétanque ou encore de Mölkky. De 17h30 à 21h les mardis & mercredis, place aux afterworks avec des jeux en extérieur.

Informations pratiques :

Animations jusqu’au 17 juillet et accès Jardin secret jusqu’au 31 août 2022 de 11h à 22h Accès Clairière Niveau 2 entre H&M et Noura