Westfield Les 4 Temps et Rosny 2 s’associent aux Journées nationales contre la leucémie

Les centres commerciaux Westfield Rosny 2 et Les 4 Temps accueilleront des bénévoles de l’association Cent pour Sang la Vie et des associations partenaires, à l’occasion des Journées nationales contre la Leucémie, du 1er au 6 juin. Les objectifs de ces journées ? Financer des programmes de recherche innovants et prometteurs comme ceux sur les thérapies Car-T cells, pour augmenter le taux de guérison des 20 % d’enfants atteints par cette maladie qui en décèdent encore chaque année et recruter des donneurs de moelle osseuse pour accroître les chances de trouver un donneur compatible avec le receveur.

Les bénévoles seront présents pendant trois jours, à différentes dates, dans les deux centres de shopping, pour informer les visiteurs sur la leucémie et la recherche contre cette maladie. Ils mèneront également des actions de sensibilisation et de promotion du don de moelle osseuse, ainsi que des dons de sang et de plaquettes nécessaires aux traitements. Des collectes de fonds sont également prévues pour participer au financement de la recherche médicale contre les leucémies.

Des animations pour les enfants et les plus grands seront aussi proposées aux visiteurs : un jeu pédagogique “Aide Paul à guérir“, une sorte de jeu de l’oie géant pour mieux comprendre la leucémie infantile et un quizz sur la leucémie et le don de moelle osseuse.

Journées nationales contre la Leucémie : Westfield Rosny 2 : 1er, 2 et 3 juin et Westfield Les 4 Temps : 3, 4 et 5 juin.