Wello accompagne Antony dans sa démarche de mobilité durable

Antony a pour objectif de le faire circuler dans les différents services pour que les agents puissent le tester et engager une réflexion globale sur leur façon de se déplacer. Ce vélo cargo Pick-Up, d’une vitesse limitée à 25 km/h, dispose d’une capacité d’emport de 480 litres et 80 kg de charge utile, d’une autonomie d’une journée et de 60 à 100 km en “solaire”. Ce partenariat devrait permettre une prise de conscience et une sensibilisation de tous les acteurs pour les transports doux et la mobilité durable.

Le Wello qui viendra progressivement équiper la flotte de véhicules de la Ville a été entièrement conçu avec une empreinte carbone, tout au long du cycle de production, très basse. Il est équipé de matériaux haut de gamme français produits à plus de 80 % localement.