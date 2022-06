"Welcome to the Jungle : Jobs for Ukraine", la plateforme destinée aux réfugiés ukrainiens

Welcome to the Jungle, c’est la plateforme au logo jaune et noir qui propose des offres de travail aux candidats selon une logique : celle de partager les missions à effectuer, certes, mais aussi la culture de l’entreprise. En tant que candidat, il est donc possible de connaître les chiffres clés de l’entreprise dans laquelle on postule, l’âge moyen des salariés ou encore le pourcentage de parité, afin de choisir une entreprise qui correspond vraiment à ses ambitions. Sur la plateforme, plus de 5 000 entreprises partagent leur culture d’entreprise au quotidien, avec des informations disponibles à tous les candidats souhaitant postuler chez elles.

Welcome to the Jungle et l’Ukraine

Après le premier élan de solidarité des pays européens qui ont envoyé des denrées et des produits de première nécessité aux soldats et familles restées sur place, puis un deuxième élan visant à héberger les familles fuyant leur pays en guerre, un nouveau défi s’est posé. Pour redevenir plus indépendants, du moins un minimum, les réfugiés ont besoin de trouver un emploi. Ce dernier offrira plus de stabilité, c’est certain, mais surtout des économies pour démarrer une nouvelle vie dans un pays étranger. Alors, Welcome to the Jungle a créé un job board, un site d’offres emploi en somme, entièrement dédié aux Ukrainiens en recherche d’emploi : c’est Jobs for Ukraine.

Ainsi, toutes les entreprises peuvent proposer un nombre illimité d’offres et les publier gratuitement sur Jobs for Ukraine une fois qu’elles auront rejoint la plateforme. Welcome to the jungle invite donc toutes les entreprises et services de ressources humaines à publier massivement des offres sur ce nouvel outil et de faciliter la mise en relation entre entreprises et candidats Ukrainiens, pour propulser ces derniers vers l’emploi dans leur pays d’accueil.