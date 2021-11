Welcome 94 à la CCI

La troisième édition du Welcome 94 est placée sous le signe de l’énergie positive. Plus de 500 entrepreneurs ont déjà pu participer à cet événement gratuit lors des précédentes éditions. Cette année les partenaires sont nombreux, les experts de la création et du développement d’entreprise pourront répondre aux questions des créateurs et jeunes entrepreneurs et apporter des conseils.

Dès 17h, les partenaires seront à disposition sur leur stand : Banque de France, BPI France, CCI Val-de-Marne, CMA du Val-de-Marne , Coaxion et les clubs d’entreprises, CPME 94, Direction Générale des Finances Publiques, CPAM, Drieets, Grand Orly Seine Bièvre , Grand Paris Sud Est Avenir, Paris Est Marne&Bois, Medef 94 , Pôle Emploi, Urssaf, Banque Populaire Rives de Paris, le Crédit Agricole, la Bred Banque Populaire.