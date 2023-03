Wecandoo propose un tourisme de savoir-faire en Île-de-France

Le site Wecandoo met en relation des personnes en recherche de nouvelles activités, avec des artisans afin de visiter leur atelier, mais aussi pour confectionner des objets, sous la supervision de l’expert. En Île-de-France, plus de 1 200 initiations sont proposées. « Nous sommes fiers d’œuvrer pour la promotion du patrimoine français. La découverte des métiers d’art, de techniques ancestrales et de la tradition du fait main dans nos territoires n’ont jamais suscité autant d’intérêt auprès du grand public », a déclaré Édouard Eyglunent, cofondateur de Wecandoo.

Alternative au tourisme traditionnel

Née de l’idée de mettre en lumière les talents des artisans locaux et permettre à n’importe qui de faire parler sa créativité par le biais d’ateliers, cette alternative au tourisme traditionnel séduit de plus en plus. « Les réservations d’ateliers ont doublé entre 2021 et 2022, et un quart de ces expériences ont lieu pendant les vacances scolaires, avec un net pic sur la période estivale », a confié Édouard Eyglunent.

L’objectif du site est de séduire toujours plus de touristes français et internationaux et de faire rayonner l’artisanat traditionnel mais aussi celui plus moderne, qui fait l’ADN du patrimoine régional. Les nombreuses activités proposées par Wecandoo dans la région d’Île-de-France s’ajoutent aux initiatives portées depuis 2011 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, sensible à ce nouveau mode de voyage : le tourisme de savoir-faire. Pour les producteurs et artisans, recevoir le grand public est une véritable opportunité de sensibiliser autrement à une fabrication artisanalemade in France, tout en encourageant une consommation locale et responsable.

Les ateliers d’initiation proposés sur Wecandoo s’adressent à tout le monde et traversent tous les corps de métiers, allant de la découverte de l’agroalimentaire, en passant par les spécialités culturelles et les savoir-faire ancestraux, en immersion chez un artisan fromager, chocolatier, boulanger, conservier, glacier, mais aussi éleveur, brasseur, apiculteur, distilleur, ou encore herboriculteur et couvreurs-zingueurs.

Tous les ateliers sont à découvrir et réserver sur wecandoo.fr/