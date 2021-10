Webinars pour aider les entreprises

Une des missions essentielles de la CCI Paris Île-de-France est d'accompagner les entreprises franciliennes, notamment en leur proposant des ateliers et formations. Cette mission revêt d'autant plus de sens dans le contexte actuel : les entrepreneurs sont à la recherche de solutions pour assurer la pérennité de leur activité. Afin de poursuivre cet accompagnement, la CCI digitalise ses services en proposant des webinars gratuits qui se tiendront entre le 8 et 16 avril. Ils apporteront des conseils pratico-pratiques aux entrepreneurs, sur les thématiques liées à la communication, au digital, au marketing et au commerce en ligne. Les inscriptions se font en ligne sur le site de la CCI.

8 avril 11h-11h30

Webinar - Restez visible : 3 méthodes pour créer son site web

Webinar destiné aux entrepreneurs désireux de créer leur site internet et qui ne savent pas quelle technologie utiliser. Au programme : les 3 façons de réaliser un site internet.

10 avril 15h-15h30

Webinar - 4 étapes pour garder le cap grâce au référencement naturel

Optimiser son référencement naturel, améliorer son positionnement dans les moteurs de recherche... c'est un travail de long terme parfois négligé lorsque l'activité de l'entreprise est soutenue.

Au programme :

Sémantique : trouvez les bons mots clefs

Contenu : bien écrire pour être visible

Technique : remplir ses balises HTML simplement

Netlinking : échanger des liens avec ses partenaires.

13 avril 12h-12h45

Webinar - Lancer sa boutique sur Shopify, les premiers pas

Shopify accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité en ligne sur shopify.fr.

14 avril 11h-11h45

Webinar - Faire la différence en cette période de crise grâce à LinkedIn

Au programme, la présentation des actions et des bonnes pratiques à mettre en place dès à présent afin d'avoir un profil LinkedIn à la fois efficace et convaincant.

16 avril 14h-14h45

Webinar - Gardez le contact avec votre clientèle grâce à Instagram

Illustrations, coulisses, tutos, citations : la présentation de quelques applications utiles pour aider les entreprises à gérer leur contenu différemment.