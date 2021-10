Webinaire pour accompagner la Fonction Publique à la DSN

La DSN adresse en un seul flux de données à chaque organisme de protection sociale les informations dont ils ont besoin à partir de la paie. Cette référence unique sécurise et fiabilise les droits des agents qui en découlent.

Pour informer et former à cette transition, le webinaire en région Ile-de-France aura lieu le mercredi 26 mai prochain à 14h et sera animé par la CPAM des Yvelines et l'Urssaf Ile-de-France.

Il sera organisé en direct, afin de permettre à chacun d'échanger avec des témoins et de partager les bonnes pratiques en lien avec la DSN.

Pour y participer, il suffit de s'inscrire à ce lien : app.livestorm.co/net-entreprises-fr/rencontre-extra-fp-ile-de-france

Après des webinaires en mars dernier autour des fondamentaux de la DSN ayant réuni plus de 5 000 participants, dont 384 en Ile-de-France, ces nouveaux rendez-vous se tiendront autour de la thématique « Entrez en DSN », pour partager des conseils pratiques et opérationnels, afin de faciliter et d'accélérer la prise en main de la DSN par les Fonctions Publiques.

Ces rencontres virtuelles seront ainsi l'occasion d'échanger en direct avec les partenaires de la DSN en région et d'apporter au plus près de leurs réalités quotidiennes des réponses aux collectivités, hôpitaux, établissements sociaux et médico-sociaux. Le Comité Net-entreprises en Ile-de-France est composé de 11 organismes de protection sociale : les huit CPAM d'Ile-de-France, l'Urssaf Ile-de-France, la CRAMIF et la MSA Ile-de-France.

« Ce prochain rendez-vous dématérialisé sera l'occasion d'approfondir le sujet de l'entrée en DSN, en apportant aux employeurs de la Fonction Publique des informations très concrètes pour faciliter sa prise en main. Notre webinaire de mars avait permis de répondre à pas moins de 350 questions. Et une fois de plus, il sera l'occasion de partager avec ses pairs, d'échanger des conseils et des bonnes pratiques », précise Vincent Compain, animateur du Comité régional Net-entreprises.

Tous les acteurs régionaux de la DSN seront aux côtés des Centres de Gestion (CDG), des délégations régionales du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et des interlocuteurs locaux de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour accompagner ce passage à la Déclaration Sociale Nominative.

Le replay du webinaire sera mis à disposition à l'issue de la session sur le site Net-entreprises.