Le premier séquençage complet du génome humain a nécessité des années d'efforts et a coûté environ 2,2 milliards d'euros en 2003. Aujourd'hui, il faut quelques semaines et quelques centaines d'euros pour obtenir son propre séquençage (ou celui de quelqu'un d'autre !). Plus de 20 millions de citoyens américains ont déjà séquencé leur ADN et plusieurs centaines de fichiers d'ADN brut sont disponibles sur le web, parfois sans le consentement de leur propriétaire...

Même si l'ADN n'est pas un format complètement documenté, beaucoup de choses peuvent être trouvées, contre quelqu'un, en disposant de son ADN, particulièrement dans un cadre de social engineering. Quels sont les outils actuels pour étudier l'ADN ? Sont-ils disponibles gratuitement ? Que peut-on vraiment trouver sur quelqu'un ? Quel est son lien avec la sécurité de l'information ? Apprenez beaucoup de choses sur vous dans la première conférence de ce genre.

Intervenant : Renaud Lipchitz

Expert français en sécurité informatique ayant une expérience de 15 ans en tant qu'auditeur, chercheur et formateur, principalement dans le secteur bancaire, Il s'intéresse tout particulièrement aux objets connectés, au développement sécurisé, aux protocoles de communication sans fil et à la cryptographie. Il a été intervenant dans de nombreuses conférences internationales : CCC 2010 (Allemagne), Hackito Ergo Sum 2010 & 2012 (Paris), DeepSec 2012 (Autriche), Shakacon 2012 (Etats-Unis), 8dot8 2013 (Chili)... et a formé plus de 2000 personnes en entreprise.

