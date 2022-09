Webinaire : “Entrepreneurs : misez sur la prévention pour déjouer les difficultés“

Les entrepreneurs sont invités à découvrir les interlocuteurs-clés de proximité, ainsi que les outils à leur disposition. Seront notamment présents, lors de ce webinaire :

- Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, Jacques Fineschi,

- Maitre Ludivine Jouhanny, Avocate à la Cour, Ordre des Avocats des Hauts-de-Seine,

- Monsieur Christopher Marcelin, Conseiller entreprises en difficulté Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine,

- Monsieur Emmanuel Cordier, 2ème Vice-Président et Président de la Commission Communication et Relations Extérieures de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre

Programme

Présentation des interlocuteurs de proximité





Panorama des outils à disposition

En partenariat avec l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine, le Tribunal de commerce de Nanterre, la CRCC de Versailles et du Centre.

Informations pratiques :

Mercredi 28 septembre 2022, de 18h30 à 20h. Inscription sur ce lien

Plan détaillé du webinaire :

Pour vous aider dans votre diagnostic et vous orienter au mieux :

Les organismes de prévention dans les Hauts-de-Seine





Focus sur :

Le tribunal de commerce Le comité départemental de sortie de crise La CCI Le CIP Les commissaires aux comptes

II. Un outil majeur : les procédures préventives (conciliation, mandat ad hoc)

III. Pour chaque situation, une orientation vers la bonne porte