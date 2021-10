Web-série sur le prélèvement à la source

Cette web-série originale vise à anticiper et comprendre les changements impulsés par la réforme fiscale mise en application au 1er janvier 2019. Déclinée en sept rendez-vous concis (composés de trois épisodes d'une minute avec voix et

animations graphiques), elle apporte une réponse concrète aux nombreuses questions soulevées par ce nouveau dispositif, permettant à ces professionnels d'accompagner efficacement leurs clients.

Cette réforme fiscale majeure a pour vocation, à l'instar de nombreux pays européens, de collecter l'impôt sur les revenus de l'année en cours et non plus avec une année de décalage comme il est d'usage actuellement en France. Favorisant la souplesse, ce dispositif s'avère néanmoins complexe dans sa mise en œuvre et bouscule les pratiques des entreprises tout comme celles des contribuables.

Forte d'une expertise de près de 30 ans dans la conception d'actions pédagogiques, Icedap (ingénierie, conception, éditions d'actions pédagogique) inscrit cette évolution à son répertoire en proposant une solution unique de digital learning destinée aux banquiers, assureurs et gestionnaires de patrimoine. Une première sur un sujet essentiellement traité en présentiel par les acteurs de la concurrence.

Cette formation se donne pour objectif de faciliter la compréhension du prélèvement à la source et d'anticiper sa mise en place. Claire, informative et attractive, elle entend apporter une réponse concrète aux nombreuses questions soulevées par cette réforme fiscale, jouant la carte de l'originalité en alliant théorie et cas pratiques.

Pionnière, cette formation en ligne s'inscrit dans les tendances actuelles en privilégiant un format court et synthétique, avec un contenu qualitatif. Elle sera disponible à compter du 4 juin prochain.